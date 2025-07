Ritiro Napoli: Buongiorno, Di Lorenzo, Juan Jesus e Spinazzola rispondono alle domande dei tifosi: segui l'appuntamento live su CN24 | DIRETTA VIDEO

Ritiro Dimaro Napoli 2025 / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta video dell'incontro tra 4 calciatori del Napoli e i tifosi in ritiro in Val di Sole. L'evento si terrà sul palco dell'area eventi del ritiro di Dimaro Folgarida.

Ritiro Dimaro Napoli, 4 calciatori in piazza coi tifosi | DIRETTA VIDEO

L'appuntamento è dalle ore 20:15 per la diretta video di CalcioNapoli24 dell'evento del Napoli con i 4 giocatori sul palco - Buongiorno, Di Lorenzo, Juan Jesus e Spinazzola - che risponderanno alle domande dei tifosi. Vi mostreremo le immagini live dall'area eventi. Potrete seguirci in diretta video su CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT), sul canale Youtube di CN24, in compagnia dei nostri inviati: Russo, Guardasole, Lombardi e Nicotra.