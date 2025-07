Repubblica annuncia: "Osimhen al Galatasaray, fumata bianca imminente!"

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alle ultime voci di mercato SSC Napoli:



"L’unica spina è la telenovela di Victor Osimhen, la cui tribolata cessione al Galatasaray continua a tenere sulle spine Aurelio De Laurentiis. Fumata bianca imminente, che ancora però non si è concretizzata. Ma il presidente si è concesso lo stesso un bagno di folla, firmando autografi nello store ufficiale del club. Poi per tornare in albergo Adl si è defilato attraverso la nuova scuola costruita a ridosso dello stadio, che ospita l’attrezzata e moderna palestra messa a disposizione degli organizzatori del Trentino dei giocatori".