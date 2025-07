Calciomercato Napoli - Siamo sempre più vicini alla fumata bianca per la cessione di Victor Osimhen. Importanti aggiornamenti sulla trattativa tra Napoli e Galatasaray arrivano dall'esperto di mercato Matteo Moretto:

"I presidenti di Galatasaray e Napoli sono in contatto proprio in queste ore per chiudere definitivamente l’affare Victor Osimhen."