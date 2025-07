Osimhen-Galatasaray, è fatta! Dalla Turchia annunciano: ADL in contatto per firmare, le cifre defintive

Calciomercato Napoli - Siamo sempre più vicini alla fumata bianca per la cessione di Victor Osimhen. La telenovela del mercato azzurro è ormai prossima ad essere risolta.

Importante ultim'ora arriva direttamente dalla Turchia, mediante il giornalista Ya??z Sabuncuo?lu:

"Dursun Özbek e De Laurentiis sono in contatto per firmare il contratto!. Il Galatasaray ha raggiunto un accordo con il Napoli su tutti gli aspetti riguardanti il trasferimento di Victor Osimhen.



Costo del trasferimento di 80 milioni di euro; Clausola di non cessione di 2 anni ai club italiani; Quota del 10% delle vendite".