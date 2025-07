Da Milano - Problemi per Ndoye, il Napoli all'assalto di Lookman: l'Inter non molla, l'attaccante ha fatto la sua scelta

Ultime calcio Napoli - Nicolò Schira ha parlato del calciomercato della SSC Napoli sul proprio canale Youtube.

Gli aggiornamenti di Schira su Lookman al Napoli:

"Perché ieri sera Giovanni Manna in Napoli ha telefonato all'Atalanta e ha detto avete chiuso Lookman all'Inter? No? Allora ci siamo anche noi, perché? Perché il Napoli, che vuole chiudere per Ndoye, ha problemi perché il Bologna continua a tenere il prezzo alto. Torniamo a Lookman, quindi il Napoli nei suoi contatti esplorativi per cercare l'alternativa a Ndoye chiama l'Atalanta e dice di poter offrire 40 mln dando, al giocatore 5 min netti a stagione per 5 anni più bonus. Se Lookman va all’Inter, la squadra di Chivu torna ad essere la favorita per lo scudetto, in caso contrario, resterebbe il Napoli la squadra da battere. L'inserimento del Napoli è una manovra di disturbo, perché è una competitor, perché tiene il prezzo alto, perché comunque può rallentare e complicare la pista. Lookman la sua scelta l'ha fatta, ha detto no a 20 milioni all'anno per tre anni da un club arabo, ha detto no all'Atletico Madrid, vuole restare in Italia, ma vuole andare all'Inter e l'Inter conta sulla volontà del giocatore per arrivare al traguardo".