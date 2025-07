Ultim'ora Sky: Osimhen al Galatasaray, è fatta! Trovato finalmente l'accordo col Napoli

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie su Osimhen: è fatta per la cessione al Galatasaray! Sta per concludersi la lunga telenovela della trattativa tra SSC Napoli e club turco per il trasferimento dell'attaccante nigeriano. Il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport annuncia finalmente che le parti hanno trovato un accordo verbale e dunque ormai manca davvero pochissimo alla cessione.

Il Napoli incasserà dal Galatasaray un totale di 75 milioni di euro, più il 10% sulla futura rivendita del calciatore.