Pedullà: "Osimhen al Galatasaray, tutti i retroscena dell'affare da 75 milioni! La verità sul veto anti-Juve"

Calciomercato Napoli - Siamo sempre più vicini alla fumata bianca per la cessione di Victor Osimhen, la trattativa tra Napoli e Galatasaray è ormai entrata nelle fasi finali.Â

Anche Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato di Sportitalia, ha riportato alcuni aggiornamenti sul suo canale YouTube:

"Dico finalmente, era ora! Un colpo importante, con le condizioni del Napoli rispettate, e un grande affare per il Galatasaray, che non ha mai mollato. Benvenuti e bentornati sul mio canale YouTube.

Avevo anticipato la chiusura della trattativa in esclusiva con un tweet alle 19:18. Sono stati giorni intensi, con colpi di scena e mille voci. Ma ora posso darvi i numeri esatti, quelli che già vi avevo raccontato alle 19:08.

Avevo parlato di una deadline fissata entro lunedì: l’ottimismo cresceva, ma come sempre serviva la cosa più importante, cioè le firme. Senza i documenti ufficiali, ogni discorso rischia di restare solo teoria.

Da alcune settimane, precisamente da quel martedì sera di qualche tempo fa, si discuteva delle garanzie bancarie necessarie. Il Galatasaray ha lavorato per fornirle, e alla fine l’accordo è arrivato sulla base della clausola rescissoria.

Anche se la clausola era tecnicamente scaduta da qualche giorno, il Napoli non ha messo i bastoni tra le ruote. Ha detto: “Trovate le garanzie, sistemiamo qualche dettaglio e si chiude.” Ed è andata così.

I numeri dell’affare sono chiari:

Totale: 75 milioni di euro 40 milioni subito , cifra che il Napoli voleva come base (inizialmente chiedeva 50). 35 milioni entro il 2026 , quindi nel giro di un anno.

In più: 5 milioni di bonus (non previsti all'inizio).

Percentuale del 10% sulla futura rivendita (Napoli non voleva cedere troppo su questo punto).

E infine, un veto importante: per i prossimi due anni, Osimhen non potrà tornare a giocare in Serie A. Questo per evitare, in particolare, un suo eventuale passaggio alla Juventus.

Perché si parlava di “clausola anti-Juve”? Perché tra tutti i club italiani, la Juventus era quella che ci aveva provato davvero. Se non fosse stato per la volontà chiara del giocatore, ci sarebbe stato più di un tentativo concreto.

Dietro le quinte, va detto che fino a 48-72 ore fa anche l’Al Hilal (Arabia Saudita) ha sperato di prenderlo. Avevano fatto un’offerta molto ricca, anche più alta di quella del Galatasaray in termini di ingaggio. Ma Osimhen ha detto di no per due motivi:

Non voleva partecipare al Mondiale per Club, preferiva godersi le vacanze. Aveva già dato la sua parola al Galatasaray, club che lo ha trattato come un re, che lo ha accolto in modo straordinario e dove ha lasciato il segno.

Per lui, l’unica alternativa sarebbe stata se la trattativa con i turchi fosse saltata. Ma così non è stato.

Chi è contento di questo trasferimento? Il Napoli, che ottiene una cifra importante dopo aver fatto investimenti pesanti sul mercato. Il Galatasaray, che punta forte su Osimhen per ripartire. Il giocatore, che torna dove è stato protagonista. E tutti gli intermediari che hanno lavorato all’operazione.

Il Napoli ha continuato a muoversi sul mercato senza aspettare i soldi di Osimhen. Ha già reinvestito parte degli introiti della cessione di Kvaratskhelia (circa 70 milioni a gennaio), ad esempio acquistando Noa Lang (oltre 25 milioni), Beukema (oltre 30 milioni) e De Bruyne a parametro zero. Ora, con i 75 milioni di Osimhen, parte una seconda fase del mercato azzurro, più mirata. Un nome da seguire è Ndoye, che oggi ha avuto un piccolo infortunio in allenamento con il Bologna. Vedremo se inciderà sulle strategie.

Per chi cerca ancora un attaccante (come l’Al Hilal o la Juventus), la chiusura di Osimhen è una brutta notizia. I sauditi avevano provato anche per Darwin Núñez, ma senza successo. E la Juve ora dovrà concentrarsi su Kolo Muani, stando attenta alla concorrenza. In Inghilterra, invece, nessun club si è mai realmente avvicinato: né durante né dopo il periodo della clausola Osimhen ha preso in considerazione la Premier League. E così, alle 19:08 di questa torrida domenica 20 luglio, si chiude uno dei tormentoni di mercato più lunghi e pesanti dell’estate. Finalmente".