Serie A, giocatori in campo con il nome della mamma sulla maglia! Il Napoli non aderisce

Serie A, giocatori in campo con il nome della mamma sulla maglia! Iniziativa della Lega Serie A per festeggiare la festa della mamma: in occasione della prossima giornata di campionato, sette squadre scenderanno in campo con maglie speciali.

Festa della mamma 2024

Sulle maglie invece del nome del giocatore ci sarà nome e cognome di sua mamma! All'iniziativa della Serie A hanno aderito 7 squadre: Lecce, Cagliari, Genoa, Hellas Verona, Milan, Torino e Udinese.

La SSC Napoli e altri 12 club non hanno aderito all'iniziativa per l’impossibilità tecnica di realizzare in un lasso temporale ristretto le maglie speciali.