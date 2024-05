La nuova Juve di Giuntoli: cambio in panchina e questi 2 colpi a centrocampo

Calciomercato Juve, via Massimiliano Allegricon un nuovo allenatore al suo posto che a oggi sembra possa essere Thiago Motta. Ma non sono da escludere sorprese da qui a fine stagione.

Calciomercato Juve, due obiettivi per Giuntoli a centrocampo

Nel frattempo, come riporta Calciomercato.it, la nuova Juventus di Cristiano Giuntoli potrebbe ripartire da due colpi importanti a centrocampo: Teun Koopmeiners dell’Atalanta e Morten Frendrup del Genoa. Per l’atalantino serviranno almeno 60 milioni, 20 per il danese per il quale c'erano anche emissari bianconeri in occasione di Milan-Genoa 3-3 di questo weekend.