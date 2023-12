Il Mattino - Mazzocchi al Napoli è questione di ore: c'è l'accordo totale, l'unico ostacolo è Sabatini

Calciomercato Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta la richiesta di Walter Mazzarri, che chiede rinforzi anche sulle fasce:

"Preferibilmente un jolly che possa giocare tanto a destra quanto a sinistra all'occorrenza, magari anche per avere così la possibilità eventualmente di cambiare pelle alla squadra. Meglio ancora se capace di interpretare il ruolo sia in una difesa a «4» sia a «tre», tanto per intenderci. Gli indizi portano al napoletano (del quartiere Barra), Pasquale Mazzocchi in forza alla cenerentola Salernitana. Tra le parti ci sarebbe anche un'intesa di massima. Così come tra il Napoli e l'entourage del giocatore. Il suo trasferimento in azzurro, insomma, potrebbe essere formalizzato a stretto giro. Forse questione di ore addirittura. Resta soltanto un potenziale ostacolo prima che l'operazione vada in porto e si chiama Walter Sabatini. L'esperto dirigente è stato il mentore di Pako, martedì scorso è tornato sulla tolda della nave granata e da oggi prenderà pieni poteri dal patron Iervolino. Nel caso in cui il diggì granata dovesse porre il veto sul trasferimento di Mazzocchi, il Napoli virerebbe su Davide Faraoni dell'Hellas Verona".