Calciomercato Napoli - Pasquale Mazzocchi della Salernitana si allontana dal Napoli e allora ecco che torna in prima fila Marco Davide Faraoni, come racconta Il Mattino.

Faraoni al Napoli gratis?

Come scrive il quotidiano, il Verona libera Marco Davide Faraoni a zero, il suo manager è Mario Giuffredi che non farà fatica a trovare un'intesa con il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.