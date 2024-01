SKY - Frosinone, via Caso: Zerbin è il sostituto, si attende il via libera dal Napoli

Calciomercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Frosinone va avanti per la cessione di Caso alla Cremonese e si aspetta il via libera dal Napoli per Alessio Zerbin che andrebbe a sostituire proprio Caso".