Folorunsho rinnova col Napoli! Poi il prestito: è sfida Verona-Empoli

Calciomercato Napoli - È sfida Verona-Empoli, per il talento dei partenopei Michael Folorunsho. Lo scrive l'edizione odierna di Verona del Corriere della Sera:

"Dopo Michael Folorunsho, Jean-Daniel Akpa Akpro. L’Hellas spinge per l’ingaggio di entrambi, ha acquisito un vantaggio per tutti e due, ma l’Empoli insiste e l’okay al Verona non c’è ancora stato.

Folorunsho, intanto: il Napoli sta per prolungargli il contratto, ci sarà la firma col club azzurro su un accordo che scadrà il 30 giugno 2027.

L’Hellas ha già l’assenso del giocatore, che è stato già allenato da Marco Baroni quando era alla Reggina. Per il tecnico del Verona, l’innesto di Folorunsho è tanto più prezioso per la sua duttilità: centrocampista, sì, ma pure trequartista e, se necessario, anche punta. Il Napoli è orientato al prestito secco, senza riconoscere all’Hellas l’esercizio del diritto di riscatto (con controriscatto). L’Empoli ci prova, insiste, non molla, forte di un rapporto saldissimo col Napoli, cementato nel corso delle stagioni".