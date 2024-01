Dendoncker al Napoli, le 5 cose che non sapevi sul nuovo centrocampista azzurro | VIDEO

Leander Dendoncker è un nuovo centrocampista del Napoli. Dopo le visite mediche odierne a Villa Stuart, si attende solo l'annuncio ufficiale da parte della SSC Napoli.

Dendoncker scheda tecnica, ruolo e carriera

Classe 1995, ha 28 anni ed è alto 188 cm per 83 kg. Gioca solitamente da mediano basso davanti alla difesa, abile anche nel gioco aereo ma scarsa propensione al gol. La sua valutazione su Transfermarkt è di circa 11 mln.

Nelle giovanili della Nazionale belga è un punto fisso, sino a giungere in quella maggiore. Nell'ultimo anno però non è riuscito ad entrare in maniera costante nel giro della Nazionale belga, come fatto 2021 e nel 2022.

Dopo cinque stagioni all'Anderlecht da giovanissimo, passa al Wolverhampton. In Premier League collezione altre quattro stagioni da protagonista della linea mediana. Circa 124 presenze e 10 gol.

Nel settembre del 2022 è arrivato all'Aston Villa. Dendoncker però qui non è riuscito a trovare molto spazio, non per infortunio ma per scelte tecniche.

Infatti in questa stagione è partito una sola volta titolare ed è stato spesso relegato in panchina.

Unai Emery gli ha preferito Kamara, McGinn e Douglas Luiz nel 4-2-3-1.

