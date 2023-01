Demme, l'agente annuncia: "Resta al Napoli! Decisivo un colloquio con Spalletti"

Calciomercato SSC Napoli - La scelta è ormai definitiva, con il centrocampista azzurro Diego Demme che ha deciso per la sua permanenza in azzurro. Decisivo infatti un colloquio con Luciano Spalletti.

Marco Busiello, agente di Diego Demme, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"La figlia di Demme è nata a Napoli. Confermo che Demme, al momento resta al Napoli.

C'è stato un colloquio tra il ragazzo e il mister che gli ha confermato tanta fiducia. Il ragazzo è felice di restare al Napoli. E' vero che il mercato è aperto, ma al ragazzo ha fatto tanto piacere la stima dell'allenatore.

Ho parlato cn Diego dopo Napoli-Juventus e il ragazzo era felicissimo per la vittoria. Ieri non ha giocato solo perché in mattinata è nata sua figlia".