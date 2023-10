Secondo quanto riportato dai media turchi, Napoli e Fiorentina stanno seguendo Sebastian Szymanski, classe 1999 in forza al Fenerbahçe. Il centrocampista polacco sta vivendo un inizio di stagione esaltante con i turchi, che lo hanno acquistato a giugno scorso.

Nelle ultime due stagioni ha collezionato 29 presenze in Eredivisie con una media gol da attaccante per il centrocampista che fa parte in pianta stabile della Nazionale polacca.