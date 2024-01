Da Udine - Samardzic-Juventus, scambio con un calciatore: la risposta di Pozzo

Calciomercato Napoli - Ultimissime notizie di calciomercato sul possibile trasferimento di Samardzic alla Juventus, si sbloccherebbe con uno scambio con l'Udinese che ha fatto una richiesta.

Calciomercato: Samardzic Juventus, la richiesta dell'Udinese

Come riportato da Il Messaggero Veneto c'è stato nuovo tentativo della Juventus per Lazar Samardzic. Secondo le ultime notizie la Juve ha offerto un prestito oneroso da 4 milioni di euro con obbligo di riscatto a 16 milioni in estate più la possibilità di inserire un giovane, magari con la formula della ricompra, ma il presidente Pozzo avrebbe risposto che ai friulani interesserebbe solo Miretti e non Hans Nicolussi Caviglia. Di fronte a questa richiesta, la Juventus ha frenato bloccando la trattativa.