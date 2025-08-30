Chiarimento Decibel Bellini-De Laurentiis, stasera torna al Maradona! Confermata la "Golden Boys" | ESCLUSIVA

Diversi organi di stampa stamattina avevano riportato l’ipotesi clamorosa di un possibile ritorno di Daniele 'Decibel' Bellini dopo la rottura con la SSC Napoli ufficializzata tramite comunicato dal club azzurro.

Decibel Bellini torna speaker SSC Napoli al Maradona

CalcioNapoli24 vi può dare l'ufficialità in esclusiva: il caso è rientrato e tutti saranno al proprio posto stasera! Golden Boys per la parte artistica, Decibel speaker. Geolier verrà coinvolto al ritorno dalle vacanze a Zanzibar. C'è stato anche un chiarimento personale tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e lo stesso Bellini. Tutti allo stadio Maradona stasera, si parte!