Notizie Calcio - In un periodo grigio nella nazionale italiana arriva (finalmente) una barlume di speranza per il futuro. L'Italia under 19 è campione d'Europa.

Italia U-19 campione d'Europa

Gli azzurrini hanno battuto il Portogallo in finale degli europei per 1-0 con gol decisivo di Michael Kayode. Gran bella soddisfazione per l'Italia calcistica dopo le recenti delusioni.