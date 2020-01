SSC Napoli, il report da Castel Volturno: palestra per Ghoulam, lavoro personalizzato per Koulibaly! Younes non si è allenato per febbre

Ultimissime calcio Napoli - Seduta mattitina per il Napoli al Centro Tecnico.

Gli azzurri preparano il match dell'Olimpico contro la Lazio per la 19esima giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18.

La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di attivazione.

Successivamente esercitazioni di posizionamento in campo e seduta tecnico tattica.

Di seguito lavoro finalizzato al possesso palla e partitina a campo ridotto.

Allenamento in palestra per Ghoulam. Lavoro personalizzato per Koulibaly.

Younes non si è allenato per la febbre.