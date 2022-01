"Non è colpa mia" Le parole di Insigne che dividono i tifosi e lo avvicinano a Higuain

Ultime notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno anche questa volta dedica spazio a Lorenzo Insigne. Il quotidiano mette in evidenza le parole di addio pronunciate dopo il gol.

Le parole d’amore, però, possono essere diventare un’arma a doppio taglio, soprattutto se a un labiale (quello che ha pronunciato a favore di telecamera dopo il calcio di rigore) vengono poi date letture e interpretazioni diverse. “Io ci sarò sempre”, così il testuale e probabilmente Insigne ha semplicemente voluto inviare un messaggio d’amore a chi ha criticato la sua scelta di andare in Canada con un ingaggio da paperon de paperoni.

Quando però quelle parole diventano “non è colpa mia” (e in tanti hanno letto anche questo) e il suo agente subito dopo il fischio finale della partita ha avvalorato la bontà di questa ultima interpretazione con un post sui social, l’effetto boomerang supera ogni buona intenzione del giocatore. E l’accostamento con Higuan ha cancellato quello con Maradona e i suoi gol. Anche il Pipita «traditore», tornato nel suo ex stadio con la maglia della Juventus esultò pronunciando le stesse parole. Come se stabilire di chi sia la colpa sollevasse il giocatore dal fardello dell’addio consapevole e, per carità, anche legittimo.