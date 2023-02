UFFICIALE - Gevi Napoli Basket, ingaggiato dallo Zenit Thomas Wimbush

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato il giocatore americano Thomas E'sean Wimbush per la stagione 2022-2023.

Gevi Napoli Basket, chi è Thomas Wimbush

Wimbush, nato a Lorain, Ohio, l’8 dicembre 1993, è un’ala di 201 centimetri.

Gevi Napoli Basket, la carriera di Thomas Wimbush

Dopo l’esperienza al College con i Fairmont State Falcons, Wimbush gioca in G-League per due stagioni con i Long Island Nets, 9.9 punti di media e 4 rimbalzi nel 2018-2019.

Nella stagione successiva, il nuovo giocatore della Gevi vive la sua prima esperienza europea nel campionato tedesco con i MHP Riesen di Ludwigsburg, 10.2 punti di media e 3.1 rimbalzi.

Nel 2020-2021 Wimbush si trasferisce in Turchia con il Socar Petkim Sport, disputando un campionato da 10.5 punti e 5.1 rimbalzi.

L’ala americana gioca in Francia, con il Nanterre, nel 2021-2022, chiudendo un’ottima stagione da 13.5 di media, 5.8 rimbalzi e 1.1 assist per un 15.1 di valutazione per gara, tirando anche con il 51.7 dal campo.

Wimbush ha disputato la prima parte della stagione 2022-2023 nel campionato russo, con lo Zenit San Pietroburgo, 7.2 e 3.5 rimbalzi in VTB League. L’ala della Gevi è stato inoltre eletto MVP della Supercoppa VTB, vinta dello Zenit in finale con il Cska Mosca. Nella sfida decisiva Wimbush ha realizzato 20 punti in 19 minuti.

