Gevi Napoli Basket, Sinagra: "Ho scelto il numero 10 per mio cugino Diego jr, ha vissuto troppo poco Maradona"

Simone Sinagra, playmaker dell’Under 19 della Gevi Napoli, è il cugino di Diego Maradona junior. E ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.

Intervista Sinagra Gevi Napoli Basket

La parentela ingombrante «non è mai stata un peso. Anzi, questo legame è motivo d’orgoglio. Il numero 10? L’ho fatto per Maradona, ma soprattutto per mio cugino. Ha lottato tanto. Voleva solo un padre che gli stesse accanto, ma è riuscito a viverlo troppo poco. Diego jr mi ha cresciuto, è come un fratello. D’estate si sveglia presto per venire ad allenarmi: prende i rimbalzi, mi fa compagnia al campetto. Voglio giocare ad alti livelli, ma anche diventare ingegnere. Rendere fiera la mia famiglia»