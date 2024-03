Zielinski con la testa è già un ex: il fischio d'inizio di Napoli-Torino dice tutto | FOTO

Sono gli ultimi mesi da giocatori del Napoli, questi, per Piotr Zielinski. In scadenza di contratto a giugno, il centrocampista polacco ha già sostenuto le visite mediche con l'Inter ed è pronto ad abbracciare la nuova avventura milanese a fine stagione.

Zielinski ormai senza motivazioni: il frame di Napoli-Torino

Nel frattempo, nonostante la situazione, continua a giocare in azzurro. Ma la sensazione è che presto potrebbe accomodarsi in panchina, definitivamente o quasi, perché le motivazioni sembrano sfumare. Un'istantanea di Napoli-Torino dice tanto: è appena il fischio d'inizio ma il 29enne appare con la testa china, come se fosse spento.

Il linguaggio del corpo che ha trovato conferme in campo, dove l'ex Empoli si è reso protagonista di una prestazione non all'altezza con tante giocate sbagliate e una concentrazione che ormai sembra completamente mancare.

Sono ormai lontanissimi i tempi in cui era una colonna portante, ripiegava come un forsennato e in generale tutto il gruppo andava nella stessa direzione. Oggi è un corpo estraneo, molle, una nota fuori spartito. Ha ancora senso farlo giocare?