Notizie Calcio Napoli - Tantissimi ospiti d’eccezione attesi stasera al Maradona per Napoli-Real Madrid. Ex calciatori, vip e personaggi noti. Tra i vari, all’esterno dello stadio, spicca anche un grande ex nel cuore dei tifosi nonostante gli anni passati: Canè. Ci sarà anche lui stasera per ammirare il big match dal vivo.