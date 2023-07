In attesa delle nuove maglie (lunedì 10 luglio alle ore 15:00 prevista la presentazione, diretta video su CalcioNapoli24), vi proponiamo un viaggio attraverso l'evoluzione delle divise del SSC Napoli. Dalle prime a quelle di trasferta, dall'aggiunta della terza e la quarta a quelle speciali e quelle per le coppe. Mettetevi comodi e ripercorriamo insieme la storia della maglia azzurra insieme al nostro Vincenzo Testa. Clicca su play per guardare il video: