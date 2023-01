Dramma Alessio Buonocore, i genitori ricevono una misteriosa rosa azzurra: appello della madre | VIDEO

Dalla pagina de La Radiazza, programma condotto da Gianni Simioli su Radio Marte:

"Ricordate Alessio Buonocore? È morto a causa di una malattia che non dà scampo. Era tifosissimo del Napoli e fu bullizzato per la sua forma fisica, quando, nel 2018, entrò in campo accanto ai calciatori.

Oggi, non c’è più. È morto due settimane fa. Il giorno dopo i funerali, i suoi genitori hanno ricevuto una rosa “azzurra” con un biglietto commovente: “A te, questa rosa azzurra, come il cielo e il mare e quella tua maglietta, quando ti vidi per la prima volta, per caso, io che sono di Milano, in tv. Mi rimase impressa quell’immagine di bambino buono e dolce, tanto da ricordarla ancora oggi. Ciao Ale".

Aiutiamo la sua famiglia a trovare chi ha saputo, magari inconsapevolmente, a “addolcire” così tanto dolore ? Ascoltate sua madre, capirete perchè".