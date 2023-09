Grande Fratello, il macellaio romano bistratta Napoli: "Ha poca storia culturale e artistica"

Notizie - Inizia il Grande Fratello ed è già polemica. Paolo Masella, macellaio romano e conocorrente del GF, è finito al centro della bufera per alcune affermazioni su Napoli. Durante uno dei daytime in diretta dalla casa, in una conversazione con altri partecipanti alla trasmissione, ha affermato che per lui Napoli non rientra neppure tra le prime 5 città più ricche di cultura:

"Per i miei gusti Napoli non rientra neppure tra le prime 5 perché c'ha poca cultura. Storia culturale, nel senso di artistica. Nel senso che ti direi Roma e, dopo Roma, Firenze e Venezia. Non culturali nel senso che se io ci vado in giro, per me personalmente, non ci vedo tutti...come ti posso spiegare? Colosseo, Circo Massimo...".