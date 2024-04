Mertens difende il capitano Di Lorenzo: il gesto social di Ciro | FOTO

Dries Mertens difende il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo: lo ha fatto con un semplice e quasi impercettibile messaggio social ma dietro il quale c’è tanto.

Mertens difende Di Lorenzo sui social

L’ex attaccante azzurro è intervenuto a margine di un post di Urone Channel a tutela del leader partenopeo che solo pochi mesi fa alzava la coppa del terzo scudetto: “Vedo che si sta criticando un po’ troppo Di Lorenzo, soprattutto in questo ultimo periodo.

Sono praticamente cinque anni che indossa la maglia azzurra, ed ha sempre dato il massimo, ha onorato e sudato la maglia, sempre. È il calciatore che ha giocato di più. Ogni settimana, senza mai fermarsi. Un vero stakanovista. Un calo fisico e mentale ci può stare, del resto come tutta la squadra. Quindi è un periodo no per tutti.

Non dimentichiamoci che è il CAPITANO dello storico scudetto conquistato dopo 33 lunghissimi anni”, si legge.

Da lì l’intervento di Dries con un cuore azzurro, lo stesso che ancora gli batte dentro come ieri nonostante l’addio e la nuova vita in Turchia col Galatasaray.