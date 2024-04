Mertens va alla partita del Galatasaray con il borsello del Napoli | FOTO

Dries Mertens non dimentica Napoli! L'ex attaccante con il record di gol nella storia della SSC Napoli si è trasferito qualche anno fa al Galatasaray, in Turchia e pochi giorni fa ha giocato contro l'Hatayspor del suo ex compagnon di squadra Faouzi Ghoulam.

Mertens oggi

Nel post-partita Mertens e Ghoulam sono stati sorpresi a chiacchierare insieme, forse ricordando i bei vecchi tempi di quando entrambi giocavano al Napoli. I tifosi però hanno notato soprattutto il borsello che tiene in mano Dries Mertens: si tratta infatti di un borsello SSC Napoli che evidentemente ha conservato in tutti questi anni e al quale è rimasto così legato da portarselo perfino alle partite del Galatasaray. Mertens oggi non ha dimenticato il Napoli.

