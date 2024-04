I napoletani chiedono scusa a Rudi Garcia, pioggia di commenti su Instagram | FOTO

Attualmente ancora sotto contratto col Napoli, Rudi Garcia è ritornato in campo e lo ha fatto per beneficenza giocando con le vecchie glorie del Variétés Club de Franc sotto gli occhi anche del presidente della Francia, Emmanuel Macron. Il tecnico ha postato degli scatti sul proprio profilo Instagram e non sono mancati dei commenti dei tifosi del Napoli che gli hanno chiesto scusa e hanno fatto mea culpa, qualcuno rimpiangendolo pure.

I tifosi del Napoli chiedono scusa a Rudi Garcia

“Chiediamo scusa a quest’uomo, l’unico a non avere colpe”, si legge. “Mister, tra i tre allenatori sei quello con più colpe dato che hai seguito tu il calciomercato, ed hai fatto tu la preparazione atletica. Ma ovviamente il problema principale non eri mai tu, ma quello che comanda tutto dall’alto, che ti ha esonerato in pubblica piazza e poi ha messo le tende a Castel Volturno per controllarti. Lavorare in quelle condizioni non sarebbe facile neanche per Guardiola”, scrive un altro sostenitore azzurro.

E ancora tra altri tifosi: “Mi presero per pazzo quando dissi che dovevi rimanere a Napoli perché tutto sommato la colpa non era tua…”, o “non era tutta colpa tua mister”. Si legge anche “alla fine non eri così male” o “Con te , pur se non giocando come l'anno scorso, comunque eravamo 4°... direi che abbiamo sbagliato più noi a mandarti via”. C’è anche un commento che racchiude lo stato d’animo di molti tifosi, col senno del poi: “Mister non era colpa tua… ti chiediamo scusa”.

Di seguito solo alcuni dei commenti presenti in pagina. Ma c'è una carrellata lunga di interventi pro-Garcia.