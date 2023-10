Maria Cuffaro, corrispondente RAI che qualche giorno fa aveva paragonato Gaza alla città di Napoli, si è scusata pubblicamente con un post sui propri canali social.

"Non volevo paragonare Gaza a Napoli per condizioni, ma per popolazione e densità mi scuso se ho offeso la sensibilità dei napoletani. Nella fretta della diretta ho fatto un errore. Mi scuso con tutti lavoriamo da giorni perché la guerra, questa guerra è una enorme tragedia".