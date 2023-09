Tegola Inter, Arnautovic lascia il campo in lacrime: l'entità dell'infortunio

Notizie Calcio - Tegola per l’Inter al Castellani dove ha vinto per 0-1, centrando così la quinta vittoria consecutiva e allungando in vetta a punteggio pieno. Nel finale, infatti, Marko Arnautovic, subentrato nel secondo tempo a Lautaro Martinez, ha avuto un problema fisico che ha fatto uscire in lacrime l’attaccante. I primi riscontri parlano di una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. “E’ un infortunio importante, vediamo cosa emergerà dagli esami delle prossime ore”, ha commentato Simone Inzaghi nel post partita.