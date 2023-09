Serie A - Lecce e Genoa si sono affrontati al Via del Mare per il quinto turno di Serie A. Nessuna delle due squadre ha trovato il gol nella prima frazione di gioco e per sbloccare la gara serve arrivare al 83' minuto. A decidere la gara in favore dei pugliesi è Remi Oudin. Da segnalare nel Genoa l'espulsione al 36' di Caricol. Lecce imbattuto e secondo in classifica a 11 punti.