Michael Folorunsho assente in campo a Castel di Sangro. Il centrocampista italo-nigeriano del Napoli già da ieri pomeriggio non ha preso parte all'allenamento e non era presente neanche nei giocatori nominati nel report della SSC Napoli a fine allenamento. Un ulteriore indizio quindi relativo alla sua imminente cessione all'Hellas Verona.