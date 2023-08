Magia di Zielinski e filtrante al bacio per Osimhen che beffa Gollini | VIDEO CN24

Tutta la classe di Piotr Zielinski in campo in partitella a Castel di Sangro. Dribbling e passaggio filtrante del centrocampista polacco per il gol di Victor Osimhen nella partitella a campo ridotto giocata ieri allo stadio Patini.

Oggi dodicesimo giorno di lavoro per il Napoli: stamattina la squadra dopo una prima fase di attivazione a secco ha svolto esercitazione di possesso palla ed esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.

Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Saco ha fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie. Osimhen ha lasciato anzi tempo l’allenamento per un trauma distorsivo alla caviglia destra.