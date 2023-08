Demme goleador, tripletta in partitella: il tedesco si traveste da Osimhen | VIDEO CN24

Oggi dodicesimo giorno di lavoro per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. Questa mattina la squadra dopo una prima fase di attivazione a secco ha svolto esercitazione di possesso palla ed esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.

Mario Rui, Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Saco ha fatto allenamento personalizzato in campo. Anguissa ha svolto terapie. Osimhen ha lasciato anzi tempo l’allenamento per un trauma distorsivo alla caviglia destra.

Nella giornata di ieri, invece, partitella a campo ridotto per gli azzurri: in evidenza il centrocampista tedesco Diego Demme, a segno con una tripletta nel match che vi proponiamo nel video in allegato.