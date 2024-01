"Insospettabile eroe di Riyad, ora il Napoli cosa farà?", la straordinaria favola di Zerbin: voti e pagelle da urlo

Notizie calcio. Alessio Zerbin ha vissuto una vera e propria favola in Napoli-Fiorentina di Supercoppa: autore di una incredibile doppietta, l'attaccante azzurro è ormai prossimo al passaggio in prestito al Frosinone.

Napoli-Fiorentina, pagelle Zerbin

Ecco i voti di Zerbin sui quotidiani sportivi dopo Napoli-Fiorentina:

Gazzetta 8: Notte indimenticabile, da quasi ex. Sa che andrà al Frosinone dopo la Supercoppa, ma vuole godersi ancora lo scudetto sul petto, fino alla fine: doppietta strabiliante che lancia il Napoli e riporta il sorriso.

Corriere dello Sport 8: È lui, l’eroe della notte di Riyad. L’insospettabile, il meno atteso, un giocatore praticamente già ceduto (al Frosinone) che entra a un attimo dalla fine e in cinque minuti fa due gol. Il secondo bellissimo, in fuga per 40 metri da esterno doc con Duncan addosso, dopo aver picchiato la testa così forte sul palo, per fare il primo di rapina, da non esultare spaventando tutti. Dal gelo alla gioia: una favola araba da consegnare a Sherazade.

Tuttosport 7,5: Entra e segna, tiene in ansia per una botta alla testa, ma subito dopo raddoppia. Bellissima favola. E ora il Napoli che farà?

Il Mattino - 8 L'eroe per caso: due reti in tre minuti. Pochi secondi e appoggia in rete, appostato sul secondo palo, il gol che chiude la partita anticipando Parisi che, disattento, se lo perde in maniera incredibile. Sembra essere andato ko. Ma non è così: si rialza come Lazzaro e l'azione dopo segna il raddoppio.