Tuttosport - Tre novità nell'undici anti Real Madrid

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulle scelte di Garcia per Napoli-Real Madrid:

"È probabile che questa sera Garcia decida di utilizzare una formazione con tre novità rispetto alla trasferta di Lecce, cioè Mario Rui per Olivera, Politano per Lindstrom e soprattutto Osimhen per Simeone. Il nigeriano è carico a pallettoni, desideroso di tornare a segnare in Champions. L’ultima volta coincide con l’ultimo match degli azzurri, quello pareggiato (1-1) lo scorso 18 aprile al Maradona contro il Milan nella semifinale di ritorno".