Tuttosport - Milan e Napoli interessate a Di Gregorio

Idea Di Gregorio per la porta del Napoli scrive questa mattina Tuttosport:

"La Roma è da mesi sulle sue tracce, ma avrebbe bisogno dei denari derivanti dalla qualificazione Champions per provare a prenderlo. Napoli e Milan lo tengono d’occhio in caso di partenza di Meret (in scadenza a giugno) e Maignan (qualora dovesse arrivare un’offerta da 90-100 milioni). Michele si è preso la scena, scalando un gradino alla volta. Nel 2017, dopo aver vinto lo Scudetto Primavera da capitano con l’Inter, ha scelto di partire dalla Serie C col Renate. Un’intuizione quella suggeritagli dal suo storico agente Carlo Alberto Belloni che si è rivelata vincente".