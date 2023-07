Tuttosport - Stipendio low cost e ruolo ben definito: le cifre reali del biennale di Meluso

Calciomercato Napoli - Questa mattina il quotidiano Tuttosport svela le cifre reali del contratto sottoscritto da Mauro Meluso con il Napoli. Ieri il nuovo direttore sportivo si è presentato ufficialmente in conferenza stampa a Dimaro. per lui c'è un biennale con opzione per la terza stagione.

Contratto Mauro Meluso con il Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina su Tuttosport per quanto riguarda Mauro Meluso: