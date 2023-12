Rrahmani accusa l’addio di Kim? Gazzetta: ha perso punti di riferimento, va in difficoltà, non è più sicuro

Ultime notizie Napoli - Il primo ad accusare l’addio di Kim è stato il suo compagno di reparto Amir Rrahmani, che negli anni al Napoli avuto una crescita esponenziale, scrive la Gazzetta dello Sport.

Rrahmani era un perfetto scudiero, la spalla complementare da mettere accanto a un leader:

"Oggi Rrahmani - che paga anche il problema muscolare accusato a inizio stagione, che lo ha tenuto fuori per circa un mese - soffre non solo in campo aperto ma anche in marcatura: a Bergamo, per esempio, è stato sovrastato di testa da Lookman, non proprio una torre. Amir ha perso punti di riferimento e nell’uno contro uno va in difficoltà, non è più sicuro come pochi mesi fa"