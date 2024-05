Retroscena Conte-Napoli: il suo staff ha già contattato qualche calciatore in rosa

Ci sono ancora dei dettagli da sistemare, ma Antonio Conte è sempre più vicino a seersi sulla panchina del Napoli. In attesa che la burocrazia tra le parti faccia il proprio corso, alcuni membri dello staff dell'allenatore leccese hanno già contattato alcuni calciatori azzurri in questi giorni rivela stamattina il Corriere dello Sport.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport sui contatti tra lo staff di Antonio Conte ed alcuni calciatori in rosa del Napoli:

"Comunque già piuttosto attivo: pare che qualche membro della squadra di Conte si sia già messo in contatto in maniera informale con alcuni giocatori del Napoli. Per parlare di presente e soprattutto di futuro. A proposito: i nomi, mettendo insieme il patrimonio storico e le esperienze precedenti, sono quelli del vice Christian Stellini; di Gianluca Conte, suo fratello e match analyst; dei preparatori atletici Costantino Coratti e Stefano Bruno (che troverebbero Francesco Sinatti). E poi Lele Oriali, con lui all’Inter e in Nazionale".