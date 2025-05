Serie A, due calciatori del Napoli candidati ai premi di fine stagione! Tutti i candidati

Queste le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo della Serie A Enilive 2024/2025, che porteranno all`individuazione degli MVP della stagione, che saranno svelati venerdì 23 maggio 2025:

Top 3 Under 23 – Esposito (Empoli); Paz (Como); Yildiz (Juventus)

– Esposito (Empoli); Paz (Como); Yildiz (Juventus) Top 3 Portieri – De Gea (Fiorentina); Milinkovic-Savic (Torino); Svilar (Roma)

– De Gea (Fiorentina); Milinkovic-Savic (Torino); Svilar (Roma) Top 3 Difensori – Bastoni (Inter); Buongiorno ( Napoli ); Tavares (Lazio)

– Bastoni (Inter); ( ); Tavares (Lazio) Top 3 Centrocampisti – Barella (Inter); McTominay ( Napoli ); Reijnders (Milan)

– Barella (Inter); ( ); Reijnders (Milan) Top 3 Attaccanti – Kean (Fiorentina); Orsolini (Bologna); Retegui (Atalanta)

L’ MVP - Best Overall sarà annunciato direttamente venerdì 23 maggio.

Come per le passate stagioni, nessun calciatore può aggiudicarsi un premio in più di una categoria .

Le terzine sono state selezionate tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate della Serie A Enilive 2024/2025 (a eccezione della 38ª).

Tra i Top 3 individuati per ogni categoria, i vincitori dei premi MVP saranno i calciatori che, in base alle statistiche, hanno fatto registrare l’indice di efficienza più elevato.