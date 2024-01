Probabili formazioni Supercoppa Napoli-Fiorentina, Gazzetta: due ballottaggi a testa per Mazzarri e Italiano | GRAFICO

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Fiorentina che si giocherà questa sera alle ore 20 a Riad. Non mancano le sorprese nei due schieramenti di Mazzarri e Italiano.

Probabili formazioni Supercoppa Napoli Fiorentina

Secondo la Gazzetta dello Sport sono essenzialmente due i dubbi in casa Napoli. A centrocampo dovrebbe esserci Cajuste anche se avanza la soluzione Mazzocchi. Da vedere se l'ex Salernitana verrebbe schierato come mezzala destra oppure esterno. In quest'ultimo caso si passerebbe ad un 3-4-3. L'altro dubbio è legato a Simeone-Raspadori con l'argentino favorito. Nella Fiorentina si giocano una maglia Martinez Quarta e Ranieri ed anche Parisi-Biraghi.