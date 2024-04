Palladino ha ritrovato un leader in vista del match col Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Dentro alla sconfitta contro il Torino il Monza di Raffaele Palladino ha ritrovato Armando Izzo. Il difensore sarà un elemento aggiunto in più contro il Napoli, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Raffaele Palladino ha ritrovato il leader decisivo per la difesa:

"La partita di Torino ha certificato che il problema fisico che lo ha rallentato in questa stagione è ormai superato. E che anche nella difesa a quattro il centrale può ormai dire di essersi alzato a livello del centrale visto a lungo nel reparto a tre. Per il Monza è una bellissima notizia dopo averlo visto soffrire sia fisicamente sia spiritualmente. L’operazione al piede lo ha tolto dalle scelte alla fine di settembre, dopo la partita contro il Bologna. Da febbraio in poi Izzo si è perso solo la partita contro la Roma per squalifica"