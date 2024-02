Osimhen, lo staff medico non ha trovato problemi: perché salta Napoli-Genoa

Niente Napoli-Genoa per Osimhen: non sarà convocato e appuntamento direttamente per Napoli-Barcellona di Champions League. E’ stato direttamente il nigeriano a chiedere di non essere convocato dicendo di non essere al top e temendo un infortunio,con Walter Mazzarri che ha approvato senza voler forzare la mano.

Condizioni Osimhen, lo staff medico non ha trovato problemi

Tuttavia, come riporta Il Mattino oggi in edicola, lo staff medico non ha rilevato problematiche fisiche, solo stanchezza, con la gastroenterite ormai alle spalle tant’è che il giocatore ha svolto quasi tutta la seduta col gruppo arrivando ad allenamento già iniziato.

Alla fine salterà il match di campionato e anche stamattina sarà a Castel Volturno con due preparatori per rimettersi al top in vista della gara europea.