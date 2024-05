Nuovo allenatore Napoli, ADL medita sulla doppia coppia: Gaperini o Italiano più di Conte e Pioli!

Nuovo allenatore Napoli, Gasperini e Italiano in pole-position! Non ha dubbi l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che a proposito del nuovo tecnico SSC Napoli parla apertamente di una "doppia coppia".

Nuovo allenatore Napoli

Ultime notizie. Sono queste le due coppie a cui De Laurentiis sta pensando con insistenza prima di prendere la decisione finale, coadiuvato dal nuovo direttore sportivo Giovanni Manna.

Gasperini e Italiano in pole-position

in pole-position Conte e Pioli in secondo piano

Scrive Il Mattino a tal proposito: "Gasperini e Italiano sono in vantaggio sugli altri, pur rappresentando filosofie di gioco completamente diverse. Ma De Laurentiis stima entrambi e non ha mai fatto nulla per nasconderlo".