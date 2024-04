Quale futuro per Gollini? Repubblica ne parla in questi termini:

"Futuro in bilico anche per Pierluigi Gollini: il Napoli non sembra intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto e bisognerà parlare con l’Atalanta. Sullo sfondo c’è Elia Caprile che sarà l’avversario degli azzurri sabato al Castellani. L’esperienza in prestito all’Empoli è positiva (ma c’è ancora la salvezza da conquistare) e bisognerà decidere il percorso del 22enne veronese".