Repubblica - Napoli batte anche la "scaramanzia": già in vendita sciarpe e bandiere con il terzo Scudetto | FOTO

Notizie Napoli calcio - L'entusiasmo a Napoli è ormai dilagante, alimentato dalla grandissima cavalcata fatta fin qui dalla squadra di Spalletti che ha collezionato ben 15 punti di vantaggio sull'Inter seconda in classifica.

Terzo Scudetto, Napoli abbandona la scaramanzia

In città non si fa altro che parlare e sognare il terzo Scudetto, con la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga. La maturità della piazza è quasi assoluta, tanto da aver abbandonato anche la classica scaramanzia che ci ha sempre contraddistinto. Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, nei vicoli della città sono già spuntate sciarpe e bandiere con il terzo scudetto: c'è persino una statuetta di San Pio con tanto di sciarpa tricolore del Napoli.